Уряд Німеччини відмовився вводити ліміт швидкості на автобанах країни [ Редактировать ]
Обмежень не буде. Уряд Німеччини відмовився вводити ліміт швидкості на автобанах країни. Цього вимагали екологи і поліцейські. Чому влада ухвалила таке рішення і що з цього приводу думають водії? Дізнавалася Тетяна Логунова.
Автобани - гордість Німеччини. 13 тисяч кілометрів першокласних доріг і 70% з них - без жодних обмежень. Кілометри на годину - визначають не дорожні знаки, а здоровий глузд водіїв.
130 кілометрів на годину. Менше можна, більше ні. Ввести максимальний ліміт швидкості на усіх автобанах Німеччини - першими запропонували екологи. Мовляв, таке обмеження допоможе зменшити шкідливі викиди у повітря. До дискусії одразу доєдналися і поліцейські.
Силовики теж - за "130". Щоправда, у них інші аргументи. Статистика підтверджує - відрізки автобанів з обмеженням швидкості - менш аварійні. А якщо ДТП і трапляються, то загиблих значно менше. Втім, політики до порад експертів вирішили не дослухатися і взагалі не розглядати це питання. Представники уряду послалися на коаліційну угоду, яку партії уклали після останніх парламентських виборів.
"Уряд не планує запроваджувати єдине обмеження. Цього пункту немає в коаліційний угоді. До того ж, на великих відрізках німецьких доріг вже діють обмеження, зумовлені необхідністю безпеки руху. Є більш розумні можливості знизити швидкість, аніж єдиний ліміт", - говорить Штеффен Зайберт, речник уряду Німеччини.
Соціологи спитали і водіїв щодо цього. І більшість - 51% опитаних - підтримали затвердження максимального ліміту. 49% - висловилися "проти". Серед противників обмеження - більшість чоловіків.
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