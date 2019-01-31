В Ізраїлі давно зрозуміли, що у кібервійні не можна тільки захищатися

З'їзд антихакерів. У Тель-Авіві проходить виставка-конференція "Сайбертек-2019". Там обговорюють найбільші загрози, які несе людству кіберпростір і демонструють, як від цього можна захиститися. На форумі побував Антон Готліб.

Операції, атаки, контратаки - терміни цілком військові, але ось ці люди, які їх використовують, виглядають абсолютно мирно. Одразу й не скажеш, що це солдати неоголошеної війни, що ведеться у віртуальному просторі. Виставка "Сайбертек - 2019" уже давно перетворилася на свого роду з'їзд антихакер.

У кіберпросторі йде справжня війна. Тут не горять танки і не ллється кров, але ціна питання - стійкість державних систем і відповідно - стабільність країни. Вже не треба підривати залізницю. Кібер-партизанам досить проникнути в системи управління транспортом і можна створити на дорогах неймовірний хаос, який в підсумку призведе до людських жертв.

Це раніше захист даних і систем був проблемою окремих компаній або банків. Тепер це головний біль держави. Той же Ізраїль щодня піддається кібератакам. І практично завжди успішно їх відбиває.

"Іран всіляко загрожує нам. Ми знаємо про ці загрози, але вони не справляють на нас жодного враження, тому що ми відчуваємо свою силу і в обороні, і в нападі. Важливим є те, що кожна держава може піддатися кібератаці. І кожна країна повинна об'єднати свою національну стратегію з кібербезпеки з потужною кіберіндустрією", - говорить Беньямін Нетаняігу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

В Ізраїлі давно зрозуміли, що у кібервійні не можна тільки захищатися. У змаганні снаряда й броні - завжди програє броня. Тому країна перейшла до агресивної наступальної тактики, сама атакуючи інфраструктуру ворогів.

"В принципі, це те ж саме, що і на звичайній війні. Якщо вас обстрілюють, можна без кінця ховатись в окопі, а можна перейти в наступ і завдати противнику такої шкоди, яка відіб'є в нього бажання нападати. Я давно спостерігаю за розвитком цих технологій і хочу сказати, що сценарії, які здавалися плодом надто багатої уяви сьогодні вже реальність", - говорить Ноам Маркфельд, експерт з кібербезпеки.

Втім, у кіберпросторі вистачає й інших небезпек, що надходять не лише від терористів або одіозних режимів. Штучний інтелект, наприклад. Програми можуть навчитися обманювати людей, кажуть експерти. Або та ж настирлива реклама, що постійно маячить перед очима у всіх можливих соціальних мережах і браузерах. Про захист соцмереж говорили окремо. Їх доступність із часом може стати одним з найвразливіших місць у нашому житті. Фахівці наводять такий факт: усього по шести лайках у Facebook можна достовірно встановити зріст, вагу, вік і навіть професію людини.