1 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
1 февраля - 32-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 333 дня.
В этот день верующие православные чтут память преподобного Саввы Сторожевского, священномученика Петра Скипетрова, блаженного Феодора Новгородского, святителя Марка Евгеника, преподобного Макария Римлянина, преподобного Макария Печерского.
1 февраля именины у Макара, Марка, Петра, Антона, Ефима, Арсения, Федора и Николая.
1 февраля в народном календаре
На Руси Матвея называли весноуказчиком. Такое прозвище было дано не просто так, ведь именно в этот день предки судили о том, какая будет весна.
Например, хорошая ясная погода говорила о том, что весна придет совсем скоро, а вот метель 1 февраля означала, что и на Масленицу будет снег и ветер.
Узнайте также, что категорически нельзя делать 1 февраля.
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