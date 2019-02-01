США та ЄС розглянуть додаткові санкції проти Росії

Сполучені Штати та ЄС розглядають можливість додаткових санкцій проти Росії, якщо Кремль не звільнить українських моряків. Про це спецпредставник США з питань України Курт Волкер повідомив під час телефонного брифінгу