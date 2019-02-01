ЄС закликає Росію негайно звільнити Павла Гриба [ Редактировать ]
Негайно звільнити Павла Гриба закликали Росію в ЄС, - про це написала у Twitter речниця Європейської служби зовнішніх зв'язків Майя Косьянчич. Вона зазначила: у Брюсселі занепокоєні погіршенням здоров'я політв'язня. І закликала надати йому усю необхідну медичну допомогу.
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