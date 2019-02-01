Британка Ребекка Писгуд получила ожоги третьей степени и была вынуждена пройти две операции после того, как упала в обморок возле батареи. После нескольких лет необъяснимых приступов жительнице английского Истборна наконец поставили диагноз "эпилепсия" в феврале 2010 года, пишет "Голос.Ua".

Фото: The Sun

Врачи прописали препарат Ребекке, который контролировал ее судороги, и с тех пор она страдала от приступов всего два раза в год. В возрасте 22 лет девушка сломала ногу в результате несчастного случая на лошадях. Через шесть недель после инцидента женщина осталась дома одна, и отопление было включено "на всю", так как на улице было холодно. Девушке стало слишком жарко, поэтому она переоделась в тонкие пижамные шорты и пошла на кухню, чтобы выпить.

Фото: The Sun

"Но, когда я поднялась, я почувствовала головокружение, и комната начала вращаться. Прежде чем попытаться успокоиться, я рухнула на пол. Следующее, что я помню, я проснулась через 20 минут, когда мой брат встряхнул меня и выкрикнул мое имя", - рассказала девушка.

Ребекка прижалась правой ягодицей к радиатору, когда лежала без сознания. Ее 21-летний брат Харви Писгуд, рыбак, нашел ее на полу и вызвал скорую помощь. Девушка призналась, что теперь стесняется носить бикини.

Ранее мы сообщали, что приготовление завтрака едва не лишило девушку зрения.