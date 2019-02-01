Новые правила и штрафы: что ожидать автомобилистам с 1 февраля [ Редактировать ]
В Киеве с 1 февраля первые 10 инспекторов по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА выйдут на улицы для слежения за правилами парковки, пишет издание "Вечерний Киев".
Об этом сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры - начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин. Он отметил, что пока это будет их тестовый режим работы. Через 2 месяца будет внедряться второй этап, когда инспектора, а их станет больше, начнут делать фотофиксацию и выписывать штрафы.
"А уже в мае можно будет внедрить третий этап, когда инспектора и полиция смогут принимать более строгие решения. Тогда будет применяться эвакуация припаркованного с нарушением транспорта. Но к тому времени Киевсовет должен внести изменения в некоторые городские положения и документы" , - отметил Рахматуллин.
Ранее мы сообщали, что владельцам "евроблях" грозят гигантские штрафы.
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