ІДІЛ може відвоювати Сирію за рік - Пентагон [ Редактировать ]
Після виведення американських військових з Сирії, "Ісламська держава" здатна відновити контроль над країною менш ніж за рік та зокрема встановити там халіфат - про це пише видання NBC з посиланням на джерела у Пентагоні. Мовляв, про таке йдеться у доповіді оборонного відомства, яку оприлюднять наступного тижня.
Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про виведення військ Сполучених Штатів з Сирії торік у грудні, пояснив своє рішення, перемогою над ІДІЛ. Держсекретар США Майк Помпео заявив тоді про знищення ісламістів на 99 відсотків.
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