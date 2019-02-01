В Севастополе подросток зарубил семью [ Редактировать ]
В аннексированном Севастополе подросток зверски убил маму и бабушке. Парень нанес смертельные ранения топором и ножом из-за семейного конфликта, говорится в сообщении Следственного комитета России.
"Следствием установлено, что поздним вечером 31 января текущего года юноша из-за конфликта с семьей нанес смертельные ранения топором и ножом матери и бабушке", - говорится в сообщении.
После убийства подросток скрылся, но его задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи и криминалисты изъяли с места происшествия множественные улики, в том числе орудие убийства. Следствие назначило все необходимые экспертизы. Отмечается, что в ближайшее время подростка допросят с участием психолога.
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