В аннексированном Севастополе подросток зверски убил маму и бабушке. Парень нанес смертельные ранения топором и ножом из-за семейного конфликта, говорится в сообщении Следственного комитета России.

"Следствием установлено, что поздним вечером 31 января текущего года юноша из-за конфликта с семьей нанес смертельные ранения топором и ножом матери и бабушке", - говорится в сообщении.

После убийства подросток скрылся, но его задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи и криминалисты изъяли с места происшествия множественные улики, в том числе орудие убийства. Следствие назначило все необходимые экспертизы. Отмечается, что в ближайшее время подростка допросят с участием психолога.

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