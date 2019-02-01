В феврале 2019 года ожидают снижение курса доллара. Об этом сообщил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, пишет УНН.

"Ревальвация. У нас в январе девальвация, как правило, экспортеры в конце года продают (доллары - ред.), а в феврале - ревальвация. Конечно, никто не говорит о курсе 25, но 27-27,5 будет", - отметил Охрименко.



По его словам, доллар будет расти где-то ближе к концу марта.

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