Курс доллара: что будет с валютой в феврале [ Редактировать ]
В феврале 2019 года ожидают снижение курса доллара. Об этом сообщил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, пишет УНН.
"Ревальвация. У нас в январе девальвация, как правило, экспортеры в конце года продают (доллары - ред.), а в феврале - ревальвация. Конечно, никто не говорит о курсе 25, но 27-27,5 будет", - отметил Охрименко.
По его словам, доллар будет расти где-то ближе к концу марта.
Ранее мы писали о том, что курс биткоина снова вырос.
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