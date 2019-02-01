В аэропорту "Киев" задерживают и отменяют рейсы [ Редактировать ]
В аэропорту "Киев" из-за сильного тумана задерживают и отменяют рейсы. Тем пассажирам, которые столкнулись с этой ситуацией и вынуждены ждать следующего рейса, предоставят питание и при необходимости отель, сказано в сообщении пресс-службы столичного аэропорта в Facebook.
Из-за сильного тумана в аэропорту "Киев" уже отменили рейсы в Варшаву (WizzAir, LOT), в Одессу (Motor Sich), Измир (Pegasus). Рейсы на вылет задерживаются в Вену (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan). Также задерживается прибытие самолетов из Вены, Минска, Ганновера. В связи с этим авиарейсы в обратном направлении также вылетят с опозданием.
Рейсы авиакомпании WizzAir из Варшавы, Вроцлава и Берлина, а также рейс из Минска авиакомпании Belavia приземлились на запасной аэродром в "Борисполе". Уточнить всю информацию о вылете и прилете самолетов в "Киев" можно здесь.
По состоянию на 16:40 аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме. Ни один рейс не был отменен. Значительно задерживаются рейсы в Шарм-Эль-Шейх (Bravo Airways), в Вену Laudamotion), Минск (Belavia). На прилет есть минимальные задержки некоторых рейсов. Более подробно с обновленным расписанием можно ознакомиться здесь.
Ранее в аэропорту "Борисполь" самолет не смог приземлиться из-за снега.
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