Вже місяць як в Україні запрацював новий закон про трансплантації. Він мав відкрити "зелене світло" пересадженню органів від неродинних донорів, і тим самим допомогти врятувати тисячі життів, адже щороку в Україні трансплантації потребують близько 4 тисяч людей. Натомість - кажуть лікарі - повністю заблокував трансплантації в Україні. Навіть від родинних донорів. Чим саме заважає новий закон - дізнавалася Магда Кривовяз.

Кожні три години маленькій Мілані мама робить ручний діаліз. І так уже два роки. У дівчинки відмовили нирки, їй вкрай необхідна пересадка. Донором може стати батько. Гроші на операцію родина вже зібрала, її мали зробити перед Новим роком. Однак не вийшло. У батька були підвищені результати печінкових аналізів. Лікувався два тижні. За цей час набув чинності новий закон.

"Нам хірурги про це сказали. Вони не можуть мати законні підстави аби проводити пересадки бо немає бази донорів і реципіентів, відповідно щоб провести пересадку я і донечка маємо бути внесені у цю базу. Сьогодні у неї все добре, вона виглядає активною, але ми не знаємо що в середині робиться, завтра може бути критичний стан", - говорить Олександр Томчук, батько Мілани

У схожій ситуації і Станіслава. Дівчині мали пересадити нирку від мами, однак операцію відклали, адже у пацієнтки стався мікроінсульт. Тепер, каже, за станом здроров'я трансплантацію робити можна, однак не в змозі уже лікарі.

"Медикаменты у нас уже закуплены, но они имеют срок годности и если в ближайшее время не будет пересадки, то у меня просто медикаменты, которые на 50 тысяч гривень закуплены, они будут проспрочены", - говорить Станіслава Гришко, пацієнтка.

Медики кажуть - з 1 січня у них "зв'язані руки". І тепер, якщо зроблять трансплантацію - може бути кримінальна стаття.

"Немає єдиної державної інформаційної системи трансплантації, це по-перше. А по-друге, немає такої спеціальності як трансплант-координатор. В чинному законі чітко прописано, що всі дії, які пов'язані з трансплантацією, організовує трансплант-координатор. На сьогоднішній момент , такої спеціалізції, такої професії як трансплант-координатор не існує", - говорить Руслан Салютін заступник директора Національного інституту хірургії і трансплантології імені О. Шалімова.

Прокоментувати ситуацію ми попросили у МОЗі, проте у прес-службі нам відмовили. Інформацію розшукали на сторінці у Фейсбук Романа Ілика - заступника міністра охорони здроров'я.

"Процес внесення інформації в е-базу ЄДІСТ трансплант-координатором, до чого, як зачіпки, апелюють опоненти - це не порядок трансплантації, а організація трансплантації. За це немає кримінальної відповідальності. І це питання врегульовано. Таким чином, відмова лікаря від проведення трансплантації, коли це справді єдиний спосіб врятувати життя - ось це є злочином і він карається Законом".

Тож можна чи ні здійснювати трансплантації - вирішили з'ясувати активісти та надіслали лист правоохоронцям, і ось що їм відповіли.

"Невиконання положень Закону щодо використання Єдиної системи при застосуванні трансплантації за певними обставинами буде містити ознаки злочину, передбаченою частиною першою ст. 143 Кримінального Кодексу України".

"Лікарі не будуть робити пересадки і тим самим порушувати вже новий закон, норми цього закону, це є кримінальне правопорушення", - говорить Юрій Андрєєв, голова ГО "Національний рух "За трансплантацію".

Наразі у Верховній раді зареєстровані два законопроекти. Вони мають розв'язати руки лікарям і відтермінувати початок роботи єдиної інформаційної системи ще на рік. В одному з них додатково врегульоване і питання трансплант-координаторів, дотепер відсутніх в Україні.

Пропонують, аби поки що їхні функції виконували відповідальні медики, яких призначатиме лікарня. Вже наступного тижня депутати мають проголосувати за один з законопроектів. Тим часом пацієнти чекають і сподіваються, що операцію, яка врятує їхнє життя, - їм зможуть зробити вчасно і в Україні.