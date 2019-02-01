У Львові шматок фасаду впав на голову місцевому жителю [ Редактировать ]
У Львові на голову перехожому упав фрагмент фасаду будинку. Постраждав 50-річний місцевий житель. Із травмою голови його доправили до лікарні. На щастя, обійшлося без важких наслідків.
Медики діагностували забійну гематому, чоловікові надали допомогу і відпустили. Нині місце інциденту огороджене стрічкою. А власник будівлі має обстежити фасад споруди, - щоб ситуація не повторилася.
"Рана така з якою можна відпустити на амбулаторне лікування. Яка не потребувала госпіталізації. Рану оброблено, накладено пов'язку і пацієнта скерована в поліклініку", - говорить Ігор Стояновський, заступник головного лікаря з хірургічної роботи Комунальної 8-ї клінічної лікарні м. Львова.
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