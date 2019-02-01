15-летняя девушка прыгнула в Днепр [ Редактировать ]
В пятницу, 1 февраля, около 16:00, 15-летняя девушка прыгнула в Днепр вблизи турбин. О происшествии сообщила охрана Каховской ГЭС.
"Работники сами смогли достать девушку", - сообщил начальник горуправления по ЧС Александр Бараниченко, передает "Online Новая Каховка".
Предварительно, девушка жительница соседнего села Веселого Бериславского района. Причина такого поступка пока не известна. С девушкой работают сотрудники полиции.
После выяснения обстоятельств происшествия ее доставят в Новокаховскую горбольницу для обследования.
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