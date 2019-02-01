6 марта 2019 года истекает срок действия санкций для четырех российских банков, введенных в действие Указом Президента Украины № 57/2018 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины 01 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)". Вид ограничительных мероприятий касается предотвращения выведению капитала за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц.

Как сообщают СМИ, на ближайшем заседании СНБО Украины может быть рассмотрен вопрос о продлении персональных санкций для контролируемых страной-агрессором банков, осуществляющих деятельность в Украине.

На данный момент два из четырех санкционных финансовых учреждений осуществляют свою деятельность в Украине - "Сбербанк" и "Проминвестбанк", где доля России в уставном капитале составляет 100% и 99%, соответственно.

Как сообщается в статье "В украинских городах на законных основаниях могут поднять триколор", опубликованной в издании "Экономические новости", есть вероятность того, что санкции могут быть не только продолжены, но и расширены. Предполагается введение запрета на выделение земельных участков, находящихся в коммунальной и государственной собственности.