Hyperloop в Украине: стали известны основные маршруты [ Редактировать ]
Национальная академия наук предполагает, что в случае внедрения технологии Hyperloop (гиперлуп) в Украине возможно проложить восемь постояннодействующих маршрутов вакуумных поездов, курсирующих со скоростью 1 080 км/ч. Об этом говорится в научно-техническом исследовании "Перспективы развития транспорта пятого поколения в Украине", проведенном по заказу Министерства инфрастуктуры, передает "Українські новини".
Данное исследование было проведенно Государственным учреждением Институт экономики и прогнозирования НАН Украины совместно с Институтом геотехнической механики имени Н.С. Полякова НтехноАН Украины и Институтом транспортных систем и технологий НАН Украины.
По мнению исследователей НАНУ, время пребывания в пути на маршрутах вакуумных поездов будет составлять: Киев - Львов 37 минут; Киев - Одесса 35 минут; Киев - Харьков 33 минуты; Киев - Днипро 32 минуты; Харьков - Львов 1 час 4 минуты; Одесса - Львов 47 минут; Днипро - Львов один час и Киев - Винница 19 минут.
по теме
Растаможка "евроблях": сколько заплатили украинцы
В ГФС рассказали, во сколько обошлось украинцам льготное таможенное оформление автомобилей на иностранных номерах
"Конь" в маршрутке развеселил пассажиров
Жители Херсона прокомментировали этот снимок
В Киеве жестко проучили "героя парковки"
В Киеве, на улице Руденко, жители города наказали водителя Ford
Чому в Україні масово викрадають авто?
Бережи автомобіль. Чому автокрадії почуваються так вільно, як удосконалюють схеми викрадення і чи можна уберегти свою машину?
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 24 января
В четверг, 24 января, розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем изменились