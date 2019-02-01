Национальная академия наук предполагает, что в случае внедрения технологии Hyperloop (гиперлуп) в Украине возможно проложить восемь постояннодействующих маршрутов вакуумных поездов, курсирующих со скоростью 1 080 км/ч. Об этом говорится в научно-техническом исследовании "Перспективы развития транспорта пятого поколения в Украине", проведенном по заказу Министерства инфрастуктуры, передает "Українські новини".

Данное исследование было проведенно Государственным учреждением Институт экономики и прогнозирования НАН Украины совместно с Институтом геотехнической механики имени Н.С. Полякова НтехноАН Украины и Институтом транспортных систем и технологий НАН Украины.

По мнению исследователей НАНУ, время пребывания в пути на маршрутах вакуумных поездов будет составлять: Киев - Львов 37 минут; Киев - Одесса 35 минут; Киев - Харьков 33 минуты; Киев - Днипро 32 минуты; Харьков - Львов 1 час 4 минуты; Одесса - Львов 47 минут; Днипро - Львов один час и Киев - Винница 19 минут.

Ранее Илон Маск испытал Hyperloop перед открытием.