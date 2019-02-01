У Києві виріс тариф на воду [ Редактировать ]
Прикрість для киян. Відсьогодні зростає тариф на воду - одразу на 11 відсотків. Відтепер постачання холодної води та водовідведення в Києві коштуватиме майже 22 гривні за кубометр (21,756 грн).
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В Киеве повысили тарифы на воду
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