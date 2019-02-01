У столиці зросли тарифи на теплопостачання та гарячу воду

За кілька днів українці отримають рекордні платіжки за тепло. Тарифи на теплопостачання та гарячу воду зросли майже на чверть. Які суми побачать люди? І чи можна не платити за неякісні послуги?