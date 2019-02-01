Мадуро продає золото! Диктатор Венесуели вдається до будь-яких методів, аби знайти гроші на виживання. 29 тон золота хочуть направити до Арабських Еміратів, щоб там обміняти на готівку та нею оплатити імпорт. До речі, це - чверть усього золотого запасу країни.

Сполучені Штати закликають світ не допомогати режиму Мадуро та ввели жорсткі санкції проти старої влади Венесуели. Чи витримає Мадуро цей тиск? Віта Кушмірук - далі.

"Я прошу вас молитися за мене. Я прошу вас дати мені своє благословення".

Диво - це єдине, на що може сподіватися Ніколас Мадуро. Бо дедалі більше світових лідерів стають на бік його противника - Хуана Гуайдо. І цього тижня вони показали - використають усі можливі важелі, аби Мадуро віддав владу. Євросоюз навіть спеціальну контактну групу створив з підготовки демократичних виборів у Венесуелі.

"Міністри обговорили готовність розглянути подальші санкції на правовій основі. Я хочу наголосити дуже чітко - це не будуть санкції проти країни чи населення. Вони - проти людей, які виконували особливу роль у руйнуванні демократичних процесів або жорстоко поводилися з протестувальниками", - говорить Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС у закордонних справах та політиці безпеки.

Штати діють інакше - знекровлюють режим фінансово. Перекривають будь-які грошові потоки. На прохання США, банк Англії - відмовився віддавати Мадуро золото - більш як на мільярд доларів!

"Ми сподіваємося, що кожна країна у світі приєднається до нас і визнає тимчасовим президентом Хуана Гуайдо. А також маємо надію, що кожна з націй відріже режим Мадуро від своїх фінансових систем. Аби активи, які належать венесуельському народу, дісталися законним керівникам цієї країни", - говорить Майк Помпео, держсекретар США.

А Білий дім наклав санкції на найбільшу, державну, нафтову компанію країни - Petroleos de Venezuela. Американським нафтопереробним компаніям наказали за два місяці згорнути з нею співпрацю. Це дуже болючий удар, бо Венесуела живе із продажу нафти, це - 96% її експорту! Причому майже половину продає саме до ненависних Штатів.

Але й для США, де більшість південних заводів запроектовані спеціально під переробку важкої венесуельської нафти, це стане випробуванням.

Тим часом представник Гуайдо в Штатах Карлос Веккіо - вже обговорює з американською верхівкою, як нова влада у законний спосіб може забрати заморожені активи венесуельського уряду.

"Ми маємо активи, які належать державним підприємствам, зорема нафтовим. Їхня передача виконуватиметься за іншою, складнішою процедурою. Тому зараз ми намагаємося захистити всі ці активи, щоб їх ніхто не захопив... Отже, меседж адміністрації такий: усі активи всередині Сша заблоковано. Це важливо, таким чином ми захищаємо їх для людей Венесуели", - говорить Карлос Веккіо, представник самопроголошеного президента Венесуели.

Сам Мадуро викручується як може - і навіть продає народні запаси золота. Журналісти Рейтер дізналися, що Арабським Еміратам обіцяють продати 15 тонн за євро. В Національній Асамблеї Венесуели кажуть: ще 20 тонн за готівку має купити Росія. Та офіційно ні уряд, ні його союзники про продаж не зізнаються.

А Мадуро у відповідь на американські санкції - мститься супернику. Гуайдо заборонили виїжджати за кордон, його рахунки заморозили, а квартиру обшукали.

"Зараз силовики у моїй квартирі допитують дружину. Диктатура думає, що злякає нас. Мені передали інформацію, щойно я сюди вийшов", - говорить Хуан Гуайдо самопроголошений президент Венесуели.

Попри присягу на вірність Мадуро, на бік Гуайдо переходять солдати. Вони навіть попросили зброю у Штатів, щоб повалити диктатора. З іншого боку в охороні у Мадуро - можуть бути російські наманці, повідомляє "Рейтер". Чи правда це? Сам політик не коментує це й щоразу ухиляється від відповіді.

Цього тижня венесуельці знову вийшли на вулиці Каракаса на заклик Гуайдо. Загалом - щонайменше п'ять тисяч людей. І цього разу - минуло без насильства.

"Ми прийшли захищатися та вимагати, щоб гуманітарну допомогу надіслали негайно! Ми, як працівники охорони здоров'я, не дозволимо нашим пацієнтам далі помирати в лікарнях", - говорить Карлос Проспері учасник акції протесту.

А обурені санкціями працівники венесуельської нафтової компанії влаштували власний мітинг - проти США.

"Янкі, геть із венесуельської нафтової промисловості! Вам не дістанеться ні Венесуела, ні наша нафта!", - говорить Делсі Родрігес, учасниця акції протесту.

Чому світ так уважно стежить за подіями у Венесуелі? Хтось прагне скинути Мадуро, а хтось його підтримує. Венесуела - з її величезними запасами нафти вже давно є майданчиком для геополітичної гри держав-лідерів. Зараз країна видобуває небагато - менше третини того, що мала раніше.

Росії така ситуація на руку, адже кількість видобутої нафти скорочується, а ціни залишаються високими. Китай же, який роками вливав у Венесуелу мільярди доларів і був її головним кредитором, боїться не дочекатися своїх грошей назад. Особливо, якщо нового лідера підтримуватиме Америка.