Президент України Петро Порошенко підписав сьогодні указ про нагородження українських військових. Серед нагороджених 67 військовослужбовців, які зазнали поранень. А 21 боєць отримав відзнаки посмертно.

На жаль, дуже тривожні новини з'явились щодо українських заручників, яких утримують на окупованій території. Ірина Геращенко, представник президента України з питань мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, повідомила, що доля 13 бранців під питанням.

Україна надала ОБСЄ інформацію про цих людей. Представники ОРДЛО протягом років включали їх у списки на обмін, але потім з незрозумілих причин їхні прізвища зникли з переліку. Наша держава вимагає повної інформації про долю цих людей. Як і про долю інших семи десятків заручників, місце утримання яких просто приховують.