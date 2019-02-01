США призупиняють членство в ракетному договорі з Росією [ Редактировать ]
Вже завтра Сполучені Штати призупиняють членство в договорі з Росією про ракети середньої та меншої дальності. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео.
Це один з найбільш важливих документів епохи Холодної війни. Саме на цій та інших подібних угодах базувалося спочатку зменшення напруги між наддержавами, а потім і припинення протистояння. Договір був укладений ще у 1987 році Рональдом Рейганом та Михайлом Горбачовим.
Америка звинувачує у порушенні договору Росію. І вимагає знищення російської зброї, яка згідно з цим договором взагалі не повинна існувати. Проте, в Москві заперечують, що володіють ракетами, які порушують договір. А отже - не бачать предмету для розмови з Вашингтоном.
Якщо за шість місяців сторони не знайдуть компроміс - договір можна буде вважати мертвим.
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