В Буэнос-Айресе произошел пожар в 30-этажном отеле [ Редактировать ]
В столице Аргентины Буэнос-Айресе произошел пожар в 30-этажном отеле, в результате которого пострадали более 50 человек.
Об этом сообщает TN.
"Пожар произошел на пятом этаже отеля и люди, находившиеся в помещениях выше пятого этажа, не смогли самостоятельно покинуть здание, их эвакуировали пожарные через окна", - говорится в сообщении.
Умерли две женщины.
Среди 51 раненого - 8 несовершеннолетних. Некоторые госпитализированы из-за ран, но подавляющее большинство из-за вдыхания дыма. Также четверо человек находятся в критическом состоянии из-за полученных ожогов.
На месте работают десять машин скорой помощи. Пожарные смогли локализировать огонь. Причины возгорания на данный момент неизвестны.
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