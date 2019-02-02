В столице Аргентины Буэнос-Айресе произошел пожар в 30-этажном отеле, в результате которого пострадали более 50 человек.

Об этом сообщает TN.

"Пожар произошел на пятом этаже отеля и люди, находившиеся в помещениях выше пятого этажа, не смогли самостоятельно покинуть здание, их эвакуировали пожарные через окна", - говорится в сообщении.

Умерли две женщины.

Среди 51 раненого - 8 несовершеннолетних. Некоторые госпитализированы из-за ран, но подавляющее большинство из-за вдыхания дыма. Также четверо человек находятся в критическом состоянии из-за полученных ожогов.

На месте работают десять машин скорой помощи. Пожарные смогли локализировать огонь. Причины возгорания на данный момент неизвестны.

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