Кубинское министерство науки, технологии и окружающей среды подтвердило, что над островом в виде огненного шара пролетел метеорит и взорвался на множество обломков.

Об этом сообщил на своем сайте официальный печатный орган кубинской компартии Granma.

Метеорит был замечен 1 февраля между по всей провинции Пинар-дель-Рио.

Сотрудники института геофизики провели анализ найденных обломков, который показал, что они состоят из железа, никеля и силиката магния.

COSMIC CRASH: A possible meteorite crashed to earth Friday in Cuba, with a trail of white smoke seen in the sky and residents gathering fragments in their backyards. @VictorOquendo reports. https://t.co/RS5q5omXQH pic.twitter.com/ZhuWFhdueJ