Над Кубой в виде огненного шара пролетел метеорит (фото, видео) [ Редактировать ]
Кубинское министерство науки, технологии и окружающей среды подтвердило, что над островом в виде огненного шара пролетел метеорит и взорвался на множество обломков.
Об этом сообщил на своем сайте официальный печатный орган кубинской компартии Granma.
Метеорит был замечен 1 февраля между по всей провинции Пинар-дель-Рио.
Сотрудники института геофизики провели анализ найденных обломков, который показал, что они состоят из железа, никеля и силиката магния.
COSMIC CRASH: A possible meteorite crashed to earth Friday in Cuba, with a trail of white smoke seen in the sky and residents gathering fragments in their backyards. @VictorOquendo reports. https://t.co/RS5q5omXQH pic.twitter.com/ZhuWFhdueJ— World News Tonight (@ABCWorldNews) 2 февраля 2019 г.
Самый крупный обломок на данный момент был обнаружен в районе Палмарито, его размер составляет 11 сантиметров в длину.
Ученые намерены продолжить исследование обломков, чтобы получить больше информации об этом феномене.
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