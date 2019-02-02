Нынешний режим усиливает репрессии против канонического православия и использует против церкви самые настоящие рейдерские схемы. Принимаются антиконституционные законы, чиновники продолжают сыпать угрозами от принудительного переименования до нападений на церкви и монастыри.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает всех украинских граждан поддержать нашу борьбу за гарантированную Конституцией свободу совести и вероисповедания.

Вчера эта власть переименовывала улицы и города, сегодня пытается переименовать церкви. Завтра – она будет диктовать свои правила каждой украинской семье.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" продолжит борьбу за конституционные права граждан на всех уровнях. Всем церковным общинам, которые подверглись произволу, будет оказана информационная и юридическая помощь. Каждый незаконный шаг этой власти будет оспорен в судах.

В этом году на президентских и парламентских выборах мы остановим это безумие. После нашей победы на выборах государство не будет вмешиваться в дела церкви.