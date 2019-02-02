Погода в Украине: сурок Тимка сделал предсказание [ Редактировать ]
В субботу, 2 февраля, в День сурка, народный синоптик - сурок Тимка, который живет под Харьковом, озвучил свой прогноз о приходе весны.
"По прогнозам Тимки III, в марте ожидаются заморозки, а весна придет в апреле. Также сурок предрек, какой из персонажей займет трон в сериале "Игра престолов". По мнению Тимки, победит Король ночи", - говорится в сообщении.
Отметим, что именно в этот день, 2 февраля, по обычаю сурок просыпается от зимней спячки и выходит из своей норы. Если этот день выдался ясным и солнечным и сурок увидит свою тень, он испугается и снова спрячется в свою норку. И все - в таком случае зима еще продлится долгих шесть недель. Именно так, вероятно, и произошло в этот раз.
Стоит отметить, что синоптик Леонид Горбань, также сообщил, что март месяц будет холодным в Украине.
по теме
На выходных в Украине ударят крепкие морозы
В Украине на выходных, 26 и 27 января, ожидается небольшой снег, на юго-восточной половине страны прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, туман
Синоптики сделали шокирующее заявление о погоде
В мире экстремальные погодные условия стали причиной глобальных разрушений и массовой гибели людей
Погода на выходные: что ждет украинцев
Народный синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на выходные
В Британии из-за непогоды закрывают школы
Синоптики предупреждают, что непогода задержится в Великобритании и на выходные
Страшный мороз в США превращает кипяток в снег
Американцы проводят эксперименты на аномально сильном морозе