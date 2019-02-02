В Антарктиде нашли останки предка динозавров [ Редактировать ]
Архозавры, которые были предками не только динозавров, но и крокодилов, жили в Антарктиде 250 тиллионов лет назад, сообщает Вокруг Света.
Рептилия размером с игуану, дальний предок крокодилов и динозавров, была обнаружена в Антарктиде.
250 миллионов лет назад Антарктида была покрыта лесами и реками, а температура редко опускалась ниже точки замерзания. Континент был родиной множества животных, в том числе динозавров и мелких рептилий.
"Это существо было из рода архозавров, дальних родственников крокодилов и динозавров. Внешне оно напоминает игуану, однако эволюционно является одним из первых представителей этой группы", - утверждает Брендон Пикок из Музея естественной истории Филда (США).
Новую разновидность назвали Antarctanax shackletoni, где первая часть имени означает "короля Антарктики", а вторая дана в честь полярника Эрнеста Шеклтона.
Скелет окаменелости был неполным, но палеонтологи из университета Витватерсранда, Южноафриканского физико-музея и Вашингтонского университета предположили, что антартанакс охотился на жуков, мелких зверообразных и амфибий.
Ранее сообщалось, что в Антарктиде нашли гигантскую пещеру
по теме
В NASA обнаружили древнейшую галактику
Ее возраст составляет приблизительно 13 миллиардов лет
Вода помогает обнаружить рак - ученые
Использование молекул воды легло в основу новой технологии, позволяющей диагностировать рак на ранней стадии
Топ-5 признаков непереносимости кофе
Медики раскрыли главные признаки непереносимости кофеина
Какие овощи продлевают долголетие
Диетологи составили список овощей, которые продлевают долголетие
Медики раскрыли неожиданное свойство лимона
Выяснилось, что у лимона есть и другие полезные свойства, - просто об этом мало кто знает