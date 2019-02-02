Архозавры, которые были предками не только динозавров, но и крокодилов, жили в Антарктиде 250 тиллионов лет назад, сообщает Вокруг Света.

Рептилия размером с игуану, дальний предок крокодилов и динозавров, была обнаружена в Антарктиде.

250 миллионов лет назад Антарктида была покрыта лесами и реками, а температура редко опускалась ниже точки замерзания. Континент был родиной множества животных, в том числе динозавров и мелких рептилий.

"Это существо было из рода архозавров, дальних родственников крокодилов и динозавров. Внешне оно напоминает игуану, однако эволюционно является одним из первых представителей этой группы", - утверждает Брендон Пикок из Музея естественной истории Филда (США).

Новую разновидность назвали Antarctanax shackletoni, где первая часть имени означает "короля Антарктики", а вторая дана в честь полярника Эрнеста Шеклтона.

Скелет окаменелости был неполным, но палеонтологи из университета Витватерсранда, Южноафриканского физико-музея и Вашингтонского университета предположили, что антартанакс охотился на жуков, мелких зверообразных и амфибий.

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