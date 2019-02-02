На Волині в селі Садів парафіяни Православної церкви України вдруге не змогли зайти у місцевий храм. Настоятель церкви, який належить до Української православної церкви, їх не пустив. Чому - з'ясовували наші кореспонденти.

Біля церкви Казанської ікони Божої матері вдруге за тиждень зібралися селяни. Громада просить настоятеля храму відчинити двері.

"Ми новостворена громада, яка хоче зайти в церкву. Він нас не пускає і ми нічого не можемо зробити. Не знаємо як нам зайти в церкву на вечірню", - говорить Микола Шелегейда, житель села Садів.

За перехід з української православної церкви до православної церкви України тут проголосували більш ніж сто людей. Кажуть - мають усі документи.

"Відповідно до нового закону 2\3 голосів, якщо є переходимо міняємо юрисдикцію нашого приходу. Нас набагато більше. Нас на порядок 80% і ми правомірні збори, і ми прийшли, щоб ці збори втілилися в життя", - говорить Віктор Ящук, житель села Садів.

Настоятель церкви все заперечує. Зібрання громади біля храму називає рейдерським захопленням.

"Як я можу пускати якщо це йде рейдерський захват. У них немає жодного дркументу на церву. Вони показали всього навсього рішення Митрополита Київського патріархату, що він прийняв їх у свій клір. У них немає державної реєстрації, у них немає іншого паперу про те, що вони мають правити у храмі. Сьогодні відповідальна за храм громада УПЦ", - говорить Володимир Мелесь, настоятель церкви Казанської ікони Божої Матері.

Селяни переконують - вирішити церковний конфлікт збираються тільки мирним і законним шляхом. То ж поки двері церкви зачинені - колядують.

Про перехід до православної церкви України селяни сперечалися кілька годин. Однак так і не вирішили, хто має правити завтрашню недільну літургію.