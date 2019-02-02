На Волині селяни села Садів намагались зрізати замки в храмі УПЦ і силоміць захопити церкву [ Редактировать ]
На Волині в селі Садів парафіяни Православної церкви України вдруге не змогли зайти у місцевий храм. Настоятель церкви, який належить до Української православної церкви, їх не пустив. Чому - з'ясовували наші кореспонденти.
Біля церкви Казанської ікони Божої матері вдруге за тиждень зібралися селяни. Громада просить настоятеля храму відчинити двері.
"Ми новостворена громада, яка хоче зайти в церкву. Він нас не пускає і ми нічого не можемо зробити. Не знаємо як нам зайти в церкву на вечірню", - говорить Микола Шелегейда, житель села Садів.
За перехід з української православної церкви до православної церкви України тут проголосували більш ніж сто людей. Кажуть - мають усі документи.
"Відповідно до нового закону 2\3 голосів, якщо є переходимо міняємо юрисдикцію нашого приходу. Нас набагато більше. Нас на порядок 80% і ми правомірні збори, і ми прийшли, щоб ці збори втілилися в життя", - говорить Віктор Ящук, житель села Садів.
Настоятель церкви все заперечує. Зібрання громади біля храму називає рейдерським захопленням.
"Як я можу пускати якщо це йде рейдерський захват. У них немає жодного дркументу на церву. Вони показали всього навсього рішення Митрополита Київського патріархату, що він прийняв їх у свій клір. У них немає державної реєстрації, у них немає іншого паперу про те, що вони мають правити у храмі. Сьогодні відповідальна за храм громада УПЦ", - говорить Володимир Мелесь, настоятель церкви Казанської ікони Божої Матері.
Селяни переконують - вирішити церковний конфлікт збираються тільки мирним і законним шляхом. То ж поки двері церкви зачинені - колядують.
Про перехід до православної церкви України селяни сперечалися кілька годин. Однак так і не вирішили, хто має правити завтрашню недільну літургію.
по теме
Вірян Тернопільщини залякують закриттям церкви УПЦ, якщо вони не перейдуть до ПЦУ
У селі Матвіївці, що на Тернопільщині, церкву хочуть підпорядкувати ПЦУ. Частина місцевих жителів обходять домівки селян, проводять опитування. Однак не всі представники громади "за"
Депутати узаконили рейдерське захоплення майна Української Православної Церкви - Віктор Медведчук
Віктор Медведчук занепокоєний скандальними змінами до законів про релігійні організації
Священики Чернігівщини закликають припинити розпалювання релігійної ворожнечі
Священики разом з громадою звернулися до влади з проханням припинити свавілля і склали звернення проти переходу до ПЦУ
Храм УПЦ на Одещині силою намагаються затягнути під юрисдикцію ПЦУ
Тривають конфлікти навколо релігійних громад. Цього разу протистояння сталося на Одещині - в селі Ярославка Саратського району. Чого побоюються парафіяни?
Закон о переходе религиозных общин вступил в силу
В Украине урегулировали переход религиозных общин в ПЦУ