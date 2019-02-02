У селі Матвіївці, що на Тернопільщині, церкву хочуть підпорядкувати ПЦУ. Частина місцевих жителів обходять домівки селян, проводять опитування. Однак не всі представники громади "за". Подробиці - розкажуть наші кореспонденти.

У селі Матвіївці, що на Тернопільщині, одна церква - Святої Покрови. Їй майже сто років. Сьогодні у храмі не було богослужіння. Парафіяни на зборах у будинку культури. Кажуть: хочуть вирішити долю місцевої церкви.

"Оприділяємся з церквою, де нам потім пізніше бути в православній церкві України чи в православній церкві на території України. Все"

У залі понад сто жителів села. Настоятель храму просить провести збори мирно і так, щоб це не суперечило закону.

"Якщо в нас являється релігійна громада, то мають брати участь ті, хто є в цій релігійній громаді. І по законах релігійної громади".

Селяни сперечаються, сваряться. Постановили - провести збори громади. На них оголошують результати опитування, яке провели напередодні.

"Ми десь опитали до 300 чоловік з них висказалися 269 - за Православну церкву України. Утрималися 20 і вісім чоловік проголосували "проти"", - говорить Сергій Чоловський, голова зборів громади села Матвіївці.

Опитування могли сфальсифікувати, - кажуть селяни, які не підтримали перехід до ПЦУ. Парафіяни нарікають: на зборах громади їхню думку проігнорували. Більше того, вони підозрюють, що задля позитивних "голосів" людьми маніпулювали.

"Ми не знаємо, що з ними сталося, що вони не хочуть навіть вислухати. Ви ж бачили, що робилося на зборах.. Ми бачим документи, які засвідчують, що в нас не є російська церква і ми не за російською церквою. Ми за українську православну церкву, яка діє в нас", - говорить Галина Макух, жителька Матвіївців.

Прихильники ПЦУ запевняють: за результатами цих зборів підготують документи для того, щоб перереєструвати церкву.

"Ми хочем перейти в нашу новостворену єдину українську церкву - помісну. Проти батюшки ми нічого не маєм. Він золотий чоловік но він з нами не хоче йти", - говорить Іван Бурліцький, житель Матвіївців.

Місцевий настоятель зізнається, що такого рішення від місцевих жителів не очікував. Сподівався на чесне голосування і лише за участі парафіян.

"Всі ці рішення були прийняті навіть не голосуванням, а просто криком сварками . Ніхто не підняв руки ніякої в даній ситуації. З моєї точки зору, хоч я і хотів зробити все більш-менш в правовому руслі. На жаль, це зробилося неправильно. Ми будемо згідно законодавства відстоювати свої права, що наша община не зникла, вона продовжує існування", - говорить Олександр, настоятель храму Святої Покрови у Матвіївцях.

Віряни УПЦ кажуть - ходитимуть у храм і далі. Люди сподіваються, що прихильники ПЦУ його не зачинять, як це сталося вже у двох церквах на Тернопільщині.