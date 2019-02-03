Протесты во Франции: митингующий открыл огонь по полицейским [ Редактировать ]
Во французском городе Нант протестующий открыл огонь из пистолета по сотрудникам полиции, в результате чего несколько человек получили ранения. Об этом сообщает BFM TV.
Как сообщается, один из демонстрантов, которые сегодня вышли на акцию протеста движения "желтых жилетов", открыл стрельбу по правоохранителям. В результате инцидента двое милиционеров и журналист получили ранения.
Один из пострадавших правоохранителей был немедленно госпитализирован. Полиция арестовала правонарушителя.
Отмечается, что в антиправительственной акции протеста в Нанте принимают участие более 1,5 тыс. демонстрантов.
Ранее мы сообщали о том, что в Бельгии погиб участник протестов "желтых жилетов".
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