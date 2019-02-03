Строительные конструкции, пострадавшие во время пожара на складах возле станции метро "Лесная", могут обвалиться. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Масштабный пожар на улице Красноткацкой в Деснянском районе Киева тушили со 2 февраля. По состоянию на утро 3 февраля наблюдается тление отдельными очагами на площади около двух тысяч квадратных метров.

"Существует угроза обрушения строительных конструкций", - отметили в ведомстве.

По данным ГСЧС, информации относительно жертв и пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, пожар вспыхнул 2 февраля возле станции метро "Лесная", в складском здании ООО "Адонис Проект".