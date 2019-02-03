Рэпер Децл умер в гримерке сразу после концерта. Причиной смерти называют остановку сердца.

На 36 году жизни умер рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщил отец музыканта Александр Толмацкий на своей странице в Facebook.

Причиной смерти Толмацкого, по предварительным данным, стала остановка сердца, сообщил концертный директор певца Павел Беленец.

"Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация - у него произошла остановка сердца, и он умер", - сказал Беленец.

Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве.

Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вошел в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров.

У Толмацкого остался 14-летний сын.

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