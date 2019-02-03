2 февраля в Киеве на улице Шолом-Алейхема мужчина умер за рулем собственного автомобиля. Он вез пассажира к месту назначения, как вдруг остановился и попросил вызвать скорую помощь. Попытка реанимировать таксиста оказалась тщетной, сообщает "Информатор".

Умершему было около 50 лет. Он таксовал на собственном автомобиле и вечером субботы вез очередного пассажира. Проезжая мимо рынка "Юность" он сбросил скорость, остановил автомобиль и схватился за сердце. Пассажир сразу позвонил на линию "103". Медики переместили водителя в карету скорой помощи и провели реанимационные мероприятия. Но вернуть его к жизни не удалось.

На место прибыл экипаж патрульной полиции, который взял показания у пассажира. Причины смерти устанавливаются.

Недавно еще один водитель умер прямо за рулем.