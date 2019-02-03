3 февраля в Днепре появились два новых фонтана. Прорыв трубы произошел на улице Калиновая, между домом №№ 100 и 102, сообщает" Информатор".

На месте работают коммунальные службы. Фонтан достиг 4-6 метров. Сотрудники коммунальной службы рассказали, что фонтан на улице Калиновой - запланированное мероприятие. Мужчины сказали, что проводили гидроиспытание старой теплотрассы. "Теплотрасса очень большая, длинной 1 200 метров, и она давно не работает. Мы запустили туда воду, а после открыли верхние и нижние краны, потому что близятся морозы и нельзя допустить замерзание воды в неработающей теплотрассе. Сливать в канализацию нельзя, потому что она не выдержит такой поток воды. Поэтому сливаем на улицу", - рассказал сотрудник коммунальной службы.

По словам местного жителя, прорыв трубы произошел из-за оплошности коммунальных служб, потому что при испытании теплотрассы в трубу пустили слишком много воды. В результате этого сорвало чугунные краны, которые не смогли выдержать такой напор.

Улицу Калиновую затопило водой. Поток воды постепенно уменьшается. На месте работала патрульная полиция и работают коммунальные службы. В скором времени проблему устранят.

Ранее сообщалось, что дом "утонул" в кипятке до 7 этажа.