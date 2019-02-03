В России перевернулся автобус с детьми, есть погибшие [ Редактировать ]
В Калужской области Российской Федерации в результате аварии автобуса, перевозившего детей, погибли 2 человека. Об этом сообщают российские СМИ.
По предварительным данным, в результате опрокидывания автобуса погибли двое взрослых, еще 16 детей получили травмы.
Некоторые российские СМИ сообщают, что в результате аварии погибло 8 человек, еще шесть зажаты внутри автобуса. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Причина аварии устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Киеве водитель умер прямо за рулем.
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