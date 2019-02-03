В Калужской области Российской Федерации в результате аварии автобуса, перевозившего детей, погибли 2 человека. Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, в результате опрокидывания автобуса погибли двое взрослых, еще 16 детей получили травмы.

Некоторые российские СМИ сообщают, что в результате аварии погибло 8 человек, еще шесть зажаты внутри автобуса. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Причина аварии устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель умер прямо за рулем.