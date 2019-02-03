ДТП в Калужской области: число погибших увеличилось [ Редактировать ]
Число погибших в результате аварии с автобусом в Калужской области увеличилось до семи человек, сообщает ТАСС.
Как уточнили в МЧС России, также в результате ДТП пострадали 32 человека, 25 из них, в том числе 24 ребенка, были госпитализированы. Еще шестерых медики осматривают на месте, одному из пострадавших медицинская помощь оказана амбулаторно, пояснили в ведомстве.
В ведомстве также добавили, что в настоящее время поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены.
Авария произошла 3 февраля около 09:15 по московскому времени на 128-м километре дороги Калуга - Вязьма. Автобус, в котором находились, по уточненным данным, 48 человек, в том числе 33 ребенка, опрокинулся в кювет.
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