Умер рэпер Децл: самые известные хиты исполнителя [ Редактировать ]
3 февраля мир потрясла грустная новость. В возрасте 35 лет скончался известный русский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, пишет "Информатор".
За свою карьеру мужчина выступал под многими псевдонимами - Децл, Le Truk и Джузеппе Жестко. Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и разошелся тиражом более миллиона экземпляров. С каждым годом он развивался и "рос" как профессионал. И в его треках можно проследить четкий прогресс.
Самый "хитовый" хит Децла, который до сих пор знает почти каждый. Сразу возвращаешься на 20 лет назад - так и хочется затусить на пати у парня.
Рэп на фоне школьной доски. "Децл, ваш дневник, я вызову родителей", - говорит учитель и превращается в монстра. Конечно, эта вещь стала хитом - по другому быть и не могло.
Канонический, "классический" рэп начала 2000-х. Гитарные рифы на заднем плане, припев просто создан для легких FM-радиостанций. Почти Эминем, только совсем юный и трогательный - мечта каждой школьницы.
Второй свой альбом "Street Fighter" Децл выпускал уже в статусе суперзвезды. В 2001 году эта песня звучала из всех предметов, способных усиливать звук. Кажется, что даже из утюгов можно было услышать четкий флоу. Многие, опять-таки, отметили здесь сходство с Эминемом.
Довольно свежая работа, по сравнению с предыдущими. Это уже не тот юный и заводной мальчик, а взрослый и осознанный мужчина, который читает качественный и трушный андеграундный рэп. И это выглядит очень даже круто.
Напомним, рэпер Децл скончался после концерта в своей гримерке.
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