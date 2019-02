Португальский нападающий "Рединга" Нельсон Оливейра получил повреждения на лице после того, как на него наступил соперник в матче второго дивизиона чемпионата Англии. Фото пострадавшего португальца опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист Адам Гудвин.

На снимке видны повреждения лица форварда, оставленные бутсой соперника. Голову Оливейры поддерживает медик.

Nelson Oliveira after Tyrone Mings (accidentally) stood on his face. Ouch 🤕 #readingfc pic.twitter.com/YEnKQcEhs8