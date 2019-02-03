Португальский нападающий "Рединга" Нельсон Оливейра получил повреждения на лице после того, как на него наступил соперник в матче второго дивизиона чемпионата Англии. Фото пострадавшего португальца опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист Адам Гудвин.

На снимке видны повреждения лица форварда, оставленные бутсой соперника. Голову Оливейры поддерживает медик.

Nelson Oliveira after Tyrone Mings (accidentally) stood on his face. Ouch 🤕 #readingfc pic.twitter.com/YEnKQcEhs8 — Adam Goodwin (@AdamGoodwin__) 2 февраля 2019 г.

Инцидент произошел во время матча "Рединга" против "Астон Виллы". В одном из эпизодов португальский нападающий оказался на газоне, уступив в борьбе за мяч игроку Астон Виллы Тайрону Мингсу. В попытке переступить через упавшего соперника, Мингс попал Оливейре бутсой по лицу.

Португальский форвард покинул поле на носилках. Встреча завершилась нулевой ничьей.

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