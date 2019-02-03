Известному футболисту изуродовали лицо [ Редактировать ]
Португальский нападающий "Рединга" Нельсон Оливейра получил повреждения на лице после того, как на него наступил соперник в матче второго дивизиона чемпионата Англии. Фото пострадавшего португальца опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист Адам Гудвин.
На снимке видны повреждения лица форварда, оставленные бутсой соперника. Голову Оливейры поддерживает медик.
Nelson Oliveira after Tyrone Mings (accidentally) stood on his face. Ouch 🤕 #readingfc pic.twitter.com/YEnKQcEhs8— Adam Goodwin (@AdamGoodwin__) 2 февраля 2019 г.
Инцидент произошел во время матча "Рединга" против "Астон Виллы". В одном из эпизодов португальский нападающий оказался на газоне, уступив в борьбе за мяч игроку Астон Виллы Тайрону Мингсу. В попытке переступить через упавшего соперника, Мингс попал Оливейре бутсой по лицу.
Португальский форвард покинул поле на носилках. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Ранее мы сообщали, что 18-летняя украинская теннисистка вышла в финал престижного турнира.
по теме
Известный футболист избежал тюремного заключения
Вместо этого испанский суд обязал футболиста заплатить 3,57 млн евро
В Италии футболист едва не умер на первой минуте матча (видео)
Матч второго дивизиона Италии между "Лечче" и "Асколи" остановили на первой минуте из-за того, что футболист домашней команды Мануэль Скавоне потерял сознание
Молодой футболист завершил карьеру из-за аварии
Он получил многочисленные травмы, в частности, повредил спинной мозг
Гассиев хочет снова сразиться с Усиком
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев хочет взять реванш у украинского абсолютного чемпиона Александра Усика
Женщина похудела на 70 кг и раскрыла секрет
До этого она тратила огромное количество денег на фаст-фуд