Спасатели предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах [ Редактировать ]
Из-за оттепели и осадков в горах и высокогорье Карпат в период с 3 по 4 февраля ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
3 и 4 февраля в горах и высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей возможно схождение лавин.
Кроме того, в горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
Напомним, в конце января в Карпатах с горы Брескул на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей сошло две снежные лавины.
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