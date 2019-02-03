Из-за оттепели и осадков в горах и высокогорье Карпат в период с 3 по 4 февраля ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

3 и 4 февраля в горах и высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей возможно схождение лавин.

Кроме того, в горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, в конце января в Карпатах с горы Брескул на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей сошло две снежные лавины.