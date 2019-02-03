Пожар на территории складских помещений на улице Красноткацкой в Деснянском районе Киева был ликвидирован. Об этом сообщает на ГСЧС.

Сообщается, что пожар в складском здании, который начался 2 февраля около 12:00, был полностью ликвидирован.

"По предварительным данным, загорелось складское помещение, где находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника", - отметили спасатели.

Напомним, масштабный пожар вспыхнул в субботу, 2 февраля, около 12:00.