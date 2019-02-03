Пожар возле метро "Лесная" ликвидирован [ Редактировать ]
Фото: ГСЧС
Пожар на территории складских помещений на улице Красноткацкой в Деснянском районе Киева был ликвидирован. Об этом сообщает на ГСЧС.
Сообщается, что пожар в складском здании, который начался 2 февраля около 12:00, был полностью ликвидирован.
"По предварительным данным, загорелось складское помещение, где находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника", - отметили спасатели.
Напомним, масштабный пожар вспыхнул в субботу, 2 февраля, около 12:00.
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