До Новолуганська привезли методичну літературу для вчителів [ Редактировать ]
5 обстрілів, у тому числі і з важкого озброєння. Бойовики продовжують гатити по позиціях українських військових. Уже традиційно найгарячіше було неподалік Зайцевого та Луганського. За даними Генштабу, постраждалих серед українських військових немає. Детальніше про ситуацію на передовій - Ігор Левенок.
Прифронтове село Новолуганське. До місцевої школи завітали армійці механізованої бригади. Привезли волонтерську допомогу - методичну літературу для вчителів.
"Для роботи за новою програмою. Нова українська школа - НУШ".
Усі книжки педагоги розібрали одразу. Кажуть: нестача, особливо таких видань, тут відчувається. Новолуганське межує з лінією фронту. Часто-густо ворожі міни та снаряди прилітають у село. Ба навіть на шкільне подвір'я, як це сталося минулої зими. Тож до найближчої книгарні звідси - шлях неблизький.
"Або виїжджаючи вже в Харків, в такі більш крупні міста. Отам ми вже можемо придбати, а безпосередньо в наше село такого не привозять", - говорить Ірина Шарипіна, директор Новолуганської ЗОШ І-ІІІ ст.
До війни на Донбасі в Новолуганській школі навчалося близько півтисячі дітей. Нині - сто вісімдесят п'ять. Як для села, це не мало. Армійці дізналися про потреби прифронтової школи. Харківське видавництво літературу для вчителів у зоні ООС надало безкоштовно.
"Це діти і це наше майбутнє. Ми хочемо, щоб вони виховувалися на традиціях нової України, яку ми будуємо", - говорить Андрій Малошук, начальник групи військово-цивільного співробітництва механізованої бригади.
А за кілька кілометрів від Новолуганської школи триває війна. Окопна, виснажлива й підступна. Ворожі укріплення можна розгледіти неозброєним оком. Зараз тиша, та вона оманлива.
"Иногда прилети бывает, там с РПГ они стреляют. Ну так не прицельно, а лишь бы стрельнуть. Кулемет работает, сем шестьдесят два и все", - говорить Роман, військовослужбовець Збройних сил України.
"Як сумерки так сразу бывает идут обстрелы. Вон туда большинство прилетает, немного левее. Там вон даже куст стерли, верхушки простреляли. Мы в ответку работаем", - говорить Валерій, військовослужбовець Збройних сил України.
Армійці кажуть: давати відсіч окупантам слід обов'язково, бо ж тільки тоді їхня зброя замовкає. За спинами у військових мирне село. Там діти ходять до школи. А отже - кожен постріл найманців наражає їх на небезпеку.
"За минулу добу було зафіксовано шість обстрілів з боку ворога по нашим позиціям. Але будь-які спроби ворога застосувати зброю по місцевому населенню будуть одразу нами присікатися, як це і робилося дотепер", - говорить Іван, військовослужбовець Збройних сил України.
по теме
Біля Авдіївки бойовики ведуть хаотичний вогонь з автоматичної зброї
Сьогодні 6 разів бойовики обстрілювали українські позиції. Одного бійця поранено. Найманці атакували поблизу селищ Луганське, Широкине та в районі Красногорівки
Поблизу селища Кряківка бойовики застосували заборонені міномети
Українських військових на передовій сьогодні обстрілювали двічі. Поблизу селища Кряківка бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібром 82 міліметри. Били також із гранатометів
На Донбасі армійці знищили військовий "КАМАЗ" з озброєнням
На Донбасі бойовики знову б'ють із заборонених калібрів. Із 82-міліметрових мінометів обстріляли позиції наших військ поблизу хутора Вільний
На Донбасі бойовики били з гранатометів та кулеметів
Луганська область. Передова в районі містечка Золотого. Армійці розповідають - ворожі провокації тут здебільшого мають хаотичний характер. Окупанти час від часу гатять з гранатометів, відкривають вогонь зі стрілецької зброї
Крихке перемир'я: біля Зайцевого бойовики обстрілюють мирне населення
Селище Зайцеве. Фактично - це вже околиця окупованої нині Горлівки. Колись тут був затишний район передмістя. А тепер скрізь понівечені людські оселі. Розбомблені ворожими мінами та снарядами