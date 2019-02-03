5 обстрілів, у тому числі і з важкого озброєння. Бойовики продовжують гатити по позиціях українських військових. Уже традиційно найгарячіше було неподалік Зайцевого та Луганського. За даними Генштабу, постраждалих серед українських військових немає. Детальніше про ситуацію на передовій - Ігор Левенок.

Прифронтове село Новолуганське. До місцевої школи завітали армійці механізованої бригади. Привезли волонтерську допомогу - методичну літературу для вчителів.

"Для роботи за новою програмою. Нова українська школа - НУШ".

Усі книжки педагоги розібрали одразу. Кажуть: нестача, особливо таких видань, тут відчувається. Новолуганське межує з лінією фронту. Часто-густо ворожі міни та снаряди прилітають у село. Ба навіть на шкільне подвір'я, як це сталося минулої зими. Тож до найближчої книгарні звідси - шлях неблизький.

"Або виїжджаючи вже в Харків, в такі більш крупні міста. Отам ми вже можемо придбати, а безпосередньо в наше село такого не привозять", - говорить Ірина Шарипіна, директор Новолуганської ЗОШ І-ІІІ ст.

До війни на Донбасі в Новолуганській школі навчалося близько півтисячі дітей. Нині - сто вісімдесят п'ять. Як для села, це не мало. Армійці дізналися про потреби прифронтової школи. Харківське видавництво літературу для вчителів у зоні ООС надало безкоштовно.

"Це діти і це наше майбутнє. Ми хочемо, щоб вони виховувалися на традиціях нової України, яку ми будуємо", - говорить Андрій Малошук, начальник групи військово-цивільного співробітництва механізованої бригади.

А за кілька кілометрів від Новолуганської школи триває війна. Окопна, виснажлива й підступна. Ворожі укріплення можна розгледіти неозброєним оком. Зараз тиша, та вона оманлива.

"Иногда прилети бывает, там с РПГ они стреляют. Ну так не прицельно, а лишь бы стрельнуть. Кулемет работает, сем шестьдесят два и все", - говорить Роман, військовослужбовець Збройних сил України.

"Як сумерки так сразу бывает идут обстрелы. Вон туда большинство прилетает, немного левее. Там вон даже куст стерли, верхушки простреляли. Мы в ответку работаем", - говорить Валерій, військовослужбовець Збройних сил України.

Армійці кажуть: давати відсіч окупантам слід обов'язково, бо ж тільки тоді їхня зброя замовкає. За спинами у військових мирне село. Там діти ходять до школи. А отже - кожен постріл найманців наражає їх на небезпеку.

"За минулу добу було зафіксовано шість обстрілів з боку ворога по нашим позиціям. Але будь-які спроби ворога застосувати зброю по місцевому населенню будуть одразу нами присікатися, як це і робилося дотепер", - говорить Іван, військовослужбовець Збройних сил України.