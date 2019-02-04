Витвір мистецтва було понищено з останнім ударом молотка під час аукціону Sotheby's

У німецькому Баден-Бадені вперше покажуть самознищену картину Бенксі. Поціновувачі мистецтва зможуть на власні очі побачити напівпорізану шредером роботу "Кохання у смітнику".

Майстер стрит-арту приголомшив усіх, коли з останнім ударом молотка під час аукціону Sotheby's витвір було понищено. При цьому покупець заплатив за картину майже півтора мільйона доларів. Щоправда, за словами мистецтвознавців, після такого перформансу полотно стало ще дорожчим.