В Днепре подожгли кофейню с посетителями (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 3 февраля, в Днепре, на Соборной площади, подожгли кофейню с посетителями, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
На месте пожарные установили, что возгорание возникло в помещении кафе, которое расположено на первом этаже трехэтажного дома. Огонь повредил деревянное кресло и стул.
В результате пожара получили ожоги владелица кафе и посетительница заведения. Пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы. Причина пожара устанавливается.
В то же время, как сообщают местные СМИ, неизвестные забросили в кофейню Heisenberg горючую смесь.
Ранее мы писали о том, что в Ривне вспыхнул пожар в ресторане.
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