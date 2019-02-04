В воскресенье, 3 февраля, в Днепре, на Соборной площади, подожгли кофейню с посетителями, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

На месте пожарные установили, что возгорание возникло в помещении кафе, которое расположено на первом этаже трехэтажного дома. Огонь повредил деревянное кресло и стул.

В результате пожара получили ожоги владелица кафе и посетительница заведения. Пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы. Причина пожара устанавливается.

В то же время, как сообщают местные СМИ, неизвестные забросили в кофейню Heisenberg горючую смесь.

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