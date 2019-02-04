Смерть рэпера Децла: названа новая причина [ Редактировать ]
В ночь на 3 февраля 2019 года умер русский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий). На допросе Никита Пантюхин, на праздновании дня рождения которого в Ижевске выступал Кирилл Толмацкий, рассказал следователям некоторые подробности смерти артиста, пишет News.ru.
Мужчина, в частности, рассказал о том, что певец незадолго до смерти выпил 50 грамм коньяка и кофе, не поев при этом.
Он также составил список тех, кто имел доступ к артисту. Перечень включил 25 имен.
Кроме того, возникло предположение, что певец умер из-за наркотиков плохого качества, которые были принесены одним из гостей мероприятия.
В настоящее время ожидаются результаты наркологической экспертизы, которая должна прояснить ситуацию.
Смотрите также видео последних минут жизни артиста.
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