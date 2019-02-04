Советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик в интервью "РБК-Украина" заявил, что в течение следующих трех лет ОГА реконструирует около 100 школ области.

"Мы хотим, чтобы года через три было сделано порядка ста школ. И это будут лучшие школы страны. Каждую школу, которую мы делаем, мы разбираем, словно конструктор Lego, оставляем стены, потом ее собираем заново и все переделываем внутри. Лучше было бы строить с нуля, нам так проще. В местах, где школа уже есть, нет смысла рядом строить еще одну. Но если мы реконструируем, то рядом с ней строим стадион и приводим в порядок территорию вокруг", - сказал Голик.

По словам советника, в каждой школе, которую реконструирует ОГА, есть интерактивные доски, ресурсные комнаты, бук-кроссинги, новая комфортная мебель.

Школа в Желтых Водах после реконструкции

При этом Голик отметил, что все школы, которые подвергаются реконструкции, учитывают потребности особых детей согласно нормам инклюзивного образования. Первая Леди Марина Порошенко, которая через Фонд Петра Порошенко внедряет в Украине инклюзию, назвала Днепропетровскую ОГА лидером в этом процессе.

"Первого сентября прошлого года Марина Анатольевна Порошенко, первая леди нашей страны, открыла школу в Петриковке. Именно она развивает инклюзивное образование, и на самом деле именно она сдвинула его с мертвой точки, никто не уделял столько времени инклюзии ранее. Если бы не она, государство еще долго не занималось бы этим вопросом. Это хороший пример роли личности в истории", - считает Голик.

В школах области Днепропетровская ОГА, как правило, ставит двери, которые открываются нажатием на кнопку, и убирает пороги для достижения безбарьерного входа.

"Мы делаем так: вы подъезжаете к дверям школы, нажимаете на кнопку, двери открылись, вы заехали. Там, где есть порог, мешающий проезду коляски, мы убираем его. Мы для себя это внутренними инструкциями прописали: должна быть дверь с кнопкой и подъемник", - рассказал Голик.

Днепропетровская ОГА совместно с Фондом Петра Порошенко внедрила инклюзивное образование в 225 школах области из 1000. Голик подчеркивает, что благодаря реформе децентрализации, начатой по инициативе президента Украины, местные власти получили больше финансовых ресурсов и свободу в принятии решений по вложениям в инфраструктурные проекты.