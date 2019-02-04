Катар виділив 2 мільйони на відбудову Сирії [ Редактировать ]
2 мільйони доларів на підтримку сирійської неурядової організації "Білі шоломи" виділив Фонд розвитку Катару.
Угоду про надання матеріальної допомоги підписали голови організацій. Гроші витратять на купівлю семи пожежних автомобілів, навчання волонтерів на території Сирії, ремонт доріг у постраждалих районах, а також на пошук і порятунок людей під руїнами будинків.
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