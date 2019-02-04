У Карпатах очікують сходження лавин [ Редактировать ]
Через відлигу та опади у Карпатах зберігається третій рівень лавинної небезпеки, - попереджають синоптики.
Сходження снігу прогнозують у горах та високогір'ї: Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Рятувальники застерігають - існує загроза зсувів снігу на дороги.
Окрім цього, через потепління очікують значне підвищення рівня води в річках басейнiв Сяну, Днiстра, Пруту та Сiрету.
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