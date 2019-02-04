Стала известна дата и место похорон хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Об этом сообщает агентство "Москва", ссылаясь на мать исполнителя Ирину Толмацкую.

Церемония прощания с Децлом состоится 6 февраля в 11:00 в Центральной клинической больнице в Москве. Похороны пройдут в тот же день на Пятницком кладбище.

Напомним, что ранее была названа новая причина смерти артиста.