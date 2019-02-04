Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Павел Сердюк изменился до неузнаваемости. Соответствующий снимок публикует издание "СтарХит".

Большую часть своей жизни Сердюк обладал густой шевелюрой. Поэтому, когда он появился в студии одной из телепрограмм, многие зрители сначала не узнали звезду сериалов 2000-х.

За несколько лет Сердюк заметно похудел. Сейчас при росте 171 сантиметр он весит 70 килограммов. Также зрители обратили внимание на густую бороду и лысую голову актера.

На вопросы ведущего о внешнем виде Павел заявил:

"В возрасте 21-22 лет я пережил сильный стресс, после чего выпали волосы", - признался Сердюк.

О подробностях возникших проблем он предпочел промолчать.

Фото: стоп-кадр из видео

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