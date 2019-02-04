В Одессе неизвестные похитили местного 42-летнего предпринимателя Гоэля Ануджа, владельца аптек "Аннушка", Хелс Кеа. Об этом сообщает Оdessa.net.ua со ссылкой на следователей полиции, изучивших обстоятельства исчезновения бизнесмена.

Как стало известно, инцидент произошел 30 января в 22:30. Предприниматель подъехал на машине к своему дому на Фонтане и загнал автомобиль в гараж. В это время он разговаривал по телефону с женой, которая находилась в Киеве. Когда Гоэль Ануджа вышел из машины, у гаража остановилась другая иномарка, из которой выскочили люди и схватили его. Мужчина громко звал на помощь, а его крики слышала супруга, которая и вызвала полицию.

Похитители пока на связь не выходили и требований не предъявляли. По данным полиции, у Ануджа был серьезный конфликт с владельцами конкурирующей аптечной сети.

Ранее в Киеве неизвестные похитили 12-летнюю девочку.