Американское туристическое агентство Roma Experience предлагает инициативу Insta Boyfriend Rome Private Tour. "Интеллигентный молодой человек приятной наружности будет рад сопроводить вас в прогулке по Риму, сделает романтические фото для публикации в соцсетях и собственные профессиональные фотопортреты, а также скрасит ваш досуг увлекательной беседой", - говорится на сайте агентства.

Аренда спутника, который является профессиональным фотографом, для обычной прогулки продолжительностью три часа стоит 350 евро. Тур, который включает в себя самые известные памятники столицы (Сикстинская капелла, Ватикан, Колизей) обойдется в 735 евро.

Пока услуга действует только в Риме. Если эксперимент удастся, руководство агентства планирует расширить бизнес на всю Италию.

Ранее мы писали, что девушка 28 лет не стригла волосы и прославилась.