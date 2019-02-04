В Риме можно взять напрокат парня для фото [ Редактировать ]
Американское туристическое агентство Roma Experience предлагает инициативу Insta Boyfriend Rome Private Tour. "Интеллигентный молодой человек приятной наружности будет рад сопроводить вас в прогулке по Риму, сделает романтические фото для публикации в соцсетях и собственные профессиональные фотопортреты, а также скрасит ваш досуг увлекательной беседой", - говорится на сайте агентства.
Аренда спутника, который является профессиональным фотографом, для обычной прогулки продолжительностью три часа стоит 350 евро. Тур, который включает в себя самые известные памятники столицы (Сикстинская капелла, Ватикан, Колизей) обойдется в 735 евро.
Пока услуга действует только в Риме. Если эксперимент удастся, руководство агентства планирует расширить бизнес на всю Италию.
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