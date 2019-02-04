У цій ситуації Дональд Трамп не виключає відправлення американських військових до Венесуели. Погрожує чи налаштований серйозно? І що ще сказав про свої найближчі плани? Про головні меседжі з гучного телеінтерв'ю президента, далі - Дмитро Анопченко.

У недільному інтерв'ю Трампа каналу CBS пролунало чимало сенсацій, які здивували і Америку, і світ. Щодо Венесуели - президент сказав: не виключає, що відправить туди американських солдатів.

"Звичайно, це можливо, це один з варіантів!"

При цьому з Мадуро Трамп зустрічатися відмовився - навіть для того, щоб умовити його мирно піти - і ось як пояснив причини.

"Він просив про зустріч. Але я відмовився, тому що ми далеко зайшли в цьому процесі. Там є молодий і енергійний чоловік. І я вирішив, що не буду зустрічатися, - адже в Венесуелі скоїлося стільки жахливих речей. Це була найбагатша країна в тій частині світу! А зараз ми бачимо зубожіння, страждання і злочинність!", - заявив Дональд Трамп, президент США.

За внутрішньою інформацією з Білого дому, Трамп дійсно згоден на збройне втручання. Але поставив військовим нереальну, поки що, умову - мовляв, це має бути "блискавична успішна операція". Американці не повинні "застрягти у Венесуелі", адже Трамп зараз намагається, навпаки повертати війська із-за кордонів Америки.

Наприклад, в цьому інтерв'ю ще раз підтвердив, що налаштований повністю вивести американський контингент з Афганістану.

"Я залишу там тільки розвідку. До речі, справжню розвідку".

Налаштований Трамп забрати військових і з Сирії. Заспокоївши американців - мовляв, коли що - зможемо "швидко їх повернути".

"Знаєте, що ми зробимо? Ми повернемося, якщо доведеться. У нас є дуже швидкі літаки, а також - дуже хороші вантажні літаки. Ми можемо повернутися дуже швидко".

Таким чином, значну військову присутність Трамп поки що хоче зберегти тільки в Іраку.

Як він сказав, щоб звідти стежити за Іраном. І в Південній Кореї, де є близько 40 тисяч осіб. За словами американского президента, "це теж дорого, але наразі необхідно". Хоча у переговорах з Кімом він очікує прориву.

"Існує дуже хороший шанс, що ми досягнемо домовленості. Я думаю, він теж уже втомився від нинішньої ситуації".

При цьому друга зустріч з Кімом вже призначена. А місце і час саміту Трамп пообіцяв оголосити у своєму зверненні до Конгресу ввечері у вівторок під час промови, для якої теж напевно приберіг безліч гучних меседжів.