У Венесуелі сплив термін на оголошення нових виборів [ Редактировать ]
Країни Євросоюзу почали оголошувати про визнання Хуана Гуайдо президентом Венесуели. Сьогодні сплив восьмиденний термін, який надали президенту Ніколасу Мадуро на оголошення нових виборів. Як відреагував сам Мадуро і чому серед європейських країн немає єдності в питанні Венесуели - розкаже Олена Абрамович.
Німеччина, Франція, Велика Британія, Іспанія, Австрія, Швеція. Одна за одною вранці у понеділок країни Євросоюзу стали оголошувати про визнання Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Ангела Меркель зазначила це на прес-конференції, Еммануель Макрон написав у Twitter. Імена Гуайдо та Мадуро лунають з уст чи не кожного європейського лідера.
"Сьогодні, 4 лютого, і це означає, що минуло вісім днів, відколи Іспанія, разом з іншими європейськими партнерами, закликали режим Мадуро оголосити вільні, демократичні і прозорі вибори. Режимом Мадуро не було зроблено жодних кроків у цьому напрямку. Уряд Іспанії оголошує, що офіційно визнає президента Венесуельської Асамблеї Гуайдо Маркеса як тимчасового президента Венесуели", - говорить Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії.
Ніколас Мадуро тим часом в інтерв'ю з іспанським журналістом заявив: Гуайдо є президентом лише у західних медіа. Реально ж країною править чинний президент. І залишати цю посаду він не збирається, що б не казали на заході.
"Ми не приймаємо ультиматуми ні від кого. Це те саме, якби я сказав ЄС: ми даємо вам сім днів на визнання Каталонії, інакше будемо вживати заходи. Жодна міжнародна політика не може грунтуватися на ультиматумах. Так було в епоху імперій та колоній", - говорить Ніколас Мадуро, президент Венесуели.
У разі потреби він і армію готовий застосувати, заявив Мадуро. Проте венесуельські військові по-троху стають на бік опозиції. Днями про підтримку Гуайдо заявив один із ключових генералів країни. Ситуація може перерости у війну, - побоюються західні політики. І через це єдності у питанні, чи визнавати Гуайдо - в Євросоюзі немає. Зробити це спромігся поки що лише Європарламент.
"Європарламент - перша євроінституція, яка це зробила. І ми просимо держав-членів зробити те саме якомога швидше, щоб переконатися, що у нас є сильна, спільна європейська позиція", - говорить Антоніо Таньяні, президент Європарламенту.
Та попри такі заклики, Європейська рада так і не домоглася згоди усіх країн на визнання Гуайдо. Категорично проти виступили Італійці. І заветували декларацію від верховного представника ЄС Федеріки Могеріні, яка мала вийти у понеділок.
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